В марте из Орловской области выдворили 28 иностранцев

Такие решения приняли суды.

О проведённых в минувшем месяце мероприятиях, направленных против незаконной миграции, рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Рейды проводились совместно с ФСБ и Росгвардией. Нелегалов искали в жилом секторе, на строительных и промышленных объектах. В итоге было выявлено две сотни нарушений, которые касались правил пребывания и труда на территории России.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов, общая сумма которых превышает 400 тысяч рублей», – рассказали в полиции. В отношении 28 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы России.

Кроме того, суды приняли 29 решений об отказе в разрешении на въезд на территорию нашей страны. Основаниями стали решения о выдворении или депортации граждан, совершённые ими преступлений, а также неуплаченные административные штрафы.

Полиция выявила 32 случая нарушения миграционного законодательства со стороны работодателей. Семь из них допущены не физическими, а юридическими лицами. При этом штраф за такие нарушения для работодателей может достигать размера в 800 тысяч рублей – за каждого нелегального работника.

ИА «Орелград»