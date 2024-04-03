В орловском вытрезвителе будет 5 мест и 11 сотрудников

Мужчин и женщин будут вытрезвлять отдельно.

Об этом рассказала директор Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства Татьяна Кудря в интервью «Вести-Орёл».

Напомним, первый в регионе вытрезвитель заработает на базе именно этого учреждения (на улице Нормандия-Неман, 22). Это должно произойти уже осенью.

Как сообщила Кудря, в заведении будут помогать лицам, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. При этом одновременно там смогут вытрезвлять только пятерых человек.

Их будут размещать в двух отдельных комнатах – в мужском и женском отделениях. Три места предусмотрены для мужчин, два места – для женщин. Клиент сможет находиться в заведении не больше суток.

При этом число сотрудников составит 11 человек. В вытрезвителе будет отдельная комната для медработников, санузел и пункт охраны. Как и сообщалось ранее, орловцев будут доставлять в заведение сотрудники правоохранительных органов. Однако клиенты имеют право отказаться от данной услуги.

ИА «Орелград»