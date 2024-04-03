В Орле проверяют информацию о полусгнившем доме на Городской

Проверку проводит прокуратура.

Ранее внимание на проблему жильцов обратил «Общероссийский народный фронт». Также ОНФ обратился в мэрию с просьбой хотя бы признать данный дом аварийным.

Зданию под номером 60-А уже 66 лет. Сейчас здесь проживают 40 человек. Капремонт планировался на 2021-й год, но не состоялся, хотя жильцы платят соответствующие взносы.

Впрочем, возможно даже он не исправил бы ситуацию. По предварительным данным, в здании разложились и разрушились деревянные покрытия – просто из-за времени и погоды. Когда в доме ремонтировали крышу, рабочий провалился в одну из квартир под тяжестью собственного веса. Причиной стали прогнившие доски.

Также по периметру здания видны большие трещины. Пока что орловцам приходится заделывать их самостоятельно.

ИА «Орелград»