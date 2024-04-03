В отношении главы орловского эконадзора возбудили новое дело

3.4.2024 | 16:13 Важное, Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Фото: пресс-служба областного совета

Евгению Алёхину снова вменяется превышение должностных полномочий. Похожа и фабула дела.

Предварительно установлено, что в сентябре и ноябре 2019-го к чиновнику обращались его знакомые – с незаконными просьбами. Орловцев должны были привлечь к административной ответственности за нарушение правил охоты. Однако госслужащий помог им избежать наказания, отдав соответствующие указания.

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Делом занимается Управление МВД по нашему региону.

Напомним, сейчас Алёхин находится под домашним арестом в связи с первым делом, возбуждённым по аналогичному поводу.

ИА «Орелград»


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