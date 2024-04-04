Бастрыкин обратил внимание на крышесносный дом в Болхове

Кровлю здания повредило ураганом ещё два года назад.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль соответствующую проверку. Её проводит орловское подразделение ведомства. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Следователи изучают ситуацию с возможным нарушением прав жильцов многоквартирного дома, расположенного в Болхове на улице Кирпичный завод. Ещё в мае 2022-го года ураган повредил кровлю здания. Некоторые квартиры стало затапливать. При этом жильцы оказались детьми-сиротами, получившими свои квадратные метры от государства.

Этой зимой дом пошёл трещинами. Кроме того, жильцы жалуются на некачественное водоснабжение, плохое транспортное сообщение, ненадлежащее состояние подъездной дороги.

При этом запланирован только ремонт крыши, причём лишь на 2025-й год. Известно, что одной из сирот пришлось сменить место своего жительства.

ИА «Орелград»