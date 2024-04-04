Билеты на игры ФК «Орёл» обойдутся в символические деньги

В клубе назвали конкретные цены.

Это произошло на встрече футболистов с болельщиками, которая состоялась перед началом нового сезона. Напомним, что впервые за долгое время «Орёл» выступит в профессиональной лиге.

Стоимость билета на Западную трибуну составит 200 рублей, на Северную или Южную – 100 рублей. Абонемент, соответственно, обойдётся в 1100 или 2200 рублей.

Дети в возрасте до 16 лет будут допускаться на игры бесплатно. Кроме того, полностью свободным будет вход на первую домашнюю игру нового сезона.

Она состоится 14 апреля. «Орёл» примет в гостях команду «Химки-М» из Московской области.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»