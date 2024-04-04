Орловец Михаил Корнилов стал Народным артистом России

4.4.2024 | 12:55 Культура, Новости

Почётное звание присвоил президент страны Владимир Путин.

Фото: ogatt.ru

Глава государства подписал соответствующий указ. Орловец удостоен звания за большие заслуги в развитии театрального искусства.

Михаил Корнилов окончил Иркутское театральное училище в 1980 году. Работал в театрах в Хабаровске и Чебоксарах. С 1989 года – артист Орловского государственного академического театра имени Тургенева.

В 2000-м году стал Заслуженным артистом России, также является Заслуженным артистом Чувашии.  Лауреат Тургеневской премии (2000 года) и премии семейных симпатий, учреждённой прямыми потомками основателя орловского театра – графа Каменского (2007 год).

ИА «Орелград»


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