Орловец Михаил Корнилов стал Народным артистом России

Почётное звание присвоил президент страны Владимир Путин.

Глава государства подписал соответствующий указ. Орловец удостоен звания за большие заслуги в развитии театрального искусства.

Михаил Корнилов окончил Иркутское театральное училище в 1980 году. Работал в театрах в Хабаровске и Чебоксарах. С 1989 года – артист Орловского государственного академического театра имени Тургенева.

В 2000-м году стал Заслуженным артистом России, также является Заслуженным артистом Чувашии. Лауреат Тургеневской премии (2000 года) и премии семейных симпатий, учреждённой прямыми потомками основателя орловского театра – графа Каменского (2007 год).

ИА «Орелград»