Фонд «Защитники Отечества» рассмотрел 2500 обращений орловцев

Вопросы оказания помощи участникам СВО изучили на совещании.

Орловская область приняла участие в совещании по вопросу оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщили в региональном Управлении Министерства юстиции России. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством замминистра юстиции РФ Максима Бесхмельницына. Участники обсудили востребованность бесплатной юридической помощи участниками СВО и проблемные вопросы, возникающие при ее оказании.

«С момента начала работы Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на территории Орловской области было рассмотрено более 2500 обращений по вопросу оказания правовой помощи, – сообщили в орловском Управлении Минюста. – Кроме того, за оказанием юридической помощи к нотариусам Орловской области обращались участники СВО и члены их семей, которым консультационная помощь оказывалась бесплатно, при совершении нотариальных действий предоставлялись все предусмотренные льготы. Фондом на территории Орловской области совместно с партнерами филиала в соответствии с заключенными соглашениями оказывалась бесплатная юридическая помощь более 300 раз».

Напомним, ранее депутаты Орловского облсовета приняли к сведению итоговый доклад уполномоченного по защите прав человека Наталии Балашовой. Она отметила, что в 2023 году Орловская область по-прежнему принимала граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. С начала проведения СВО в регион въехали более 7000 человек, покинувших в экстренном массовом порядке территории, на которых существовала угроза для их жизни и здоровья.

«Многие из прибывших – люди пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, все они нуждались в заботе и помощи, – отмечает омбудсмен. – В Орловской области были приняты все меры для поддержки эвакуированных и создания благоприятных жизненных условий. Это бесплатное питание и проживание в пунктах временного размещения (ПВР), единовременная материальная помощь, налаженный процесс обмена гривен на рубли».

С первых дней пребывания эвакуированным оказывалась необходимая медицинская помощь, обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие. Всем были выданы банковские карты и сим-карты для пользования мобильной связью. Эвакуированные были временно освобождены от ответственности за управление ввезенными в Россию личными транспортными средствами без полиса ОСАГО, а им детям предоставили возможность поступления в вузы без результатов ЕГЭ.

Проведенная работа фактически исключила в 2023 году жалобы от эвакуированных граждан по вопросам легализации. В результате 1400 гражданам Украины было предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, 220 эвакуированных оформили разрешение на временное проживание, 194 человека уже получили виды на жительство и более 1500 приняты в российское гражданство. В связи с вхождением в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с октября 2022 года 1541 человек, проживающий в Орловской области, был признан гражданином России и получил российский паспорт.

ИА «Орелград»