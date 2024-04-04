Под Орлом нашли нового подрядчика для ремонта старой котельной

4.4.2024 | 6:30 ЖКХ, Новости

Однако сроки успели сдвинуться, а цена – вырасти.

Фото: Администрация Ливен (иллюстративное)

Речь идёт о котельной, расположенной в Малоархангельске на улице Калинина, 13-А. Администрация района хочет реконструировать объект. Летом минувшего года здесь провели торги и нашли подрядчика, но потом контракт был расторгнут.

Повторные торги завершились на днях. В них участвовали две компании. Победителем признали ООО «Мастерок».

Отметим, что проволочка не лучшим образом отразилась на сроках и стоимости реконструкции. Раньше финальной точкой было 20 августа текущего года. Теперь работы нужно будет завершить к 14 октября.

Цена вопроса тоже выросла – с 18,2 до примерно 22,6 миллиона рублей. Начальная (максимальная) стоимость на вторых торгах устанавливалась в 23,25 миллиона.

ИА «Орелград»


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