Орловским чиновникам напомнили о демонтаже незаконной рекламы

Органы местного самоуправления должны контролировать демонтаж незаконных конструкций.

Орловским чиновникам в числе прочих Федеральная антимонопольная служба напомнила об обязанности контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкции. Ее неисполнение органом местного самоуправления может подпасть под признаки нарушения закона о защите конкуренции. В этом случае администрации выдается предупреждение, а если оно не будет исполнено, то возбуждается антимонопольное дело.

«Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов», – такой комментарий приводится на сайте Орловского УФАС.

Антимонопольщики также напоминают о том, что закон о рекламе не допускает установку и эксплуатацию рекламной конструкции без соответствующего разрешения. Такая конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Если владелец не выполняет предписание, то местные власти обязаны демонтировать ее самостоятельно, а затем потребовать от владельца возместить казне затраченные на демонтаж бюджетные средства.

По данным департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, на рынке наружной рекламы региона, согласно выданным разрешениям на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представлен 31 субъект рекламного бизнеса, в том числе 12 юридически лиц, 17 – индивидуальных предпринимателей и два физических лица. Департаментом определена форма проведения торгов в виде аукциона с использованием электронной торговой площадки оператора ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов».

К слову, в Орловской области для сферы наружной рекламы характерна высокая степень конкуренции. Соперничество между конкурентами на аукционах сводится к достижению цели занять доминирующее положение по объему рекламного пространства, считают в департаменте. Вероятно, поэтому в 2022 году увеличение цены на торгах от начальной стоимости произошло в 4 раза, а в 2023 году уже в 10 раз.

ИА «Орелград»