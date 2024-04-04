Информационному департаменту разрешили бороться с ЧС

Губернатор Андрей Клычков определил цели субсидирования.

Начал действовать утвержденный главой Орловской области Андреем Клычковым «Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту информационно-аналитической работы Орловской области». Согласно этому документу, субсидии предоставляются учреждениям на приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества), капитальный ремонт объектов, в том числе реставрации, но за исключением реконструкции с элементами реставрации, ремонт объектов движимого имущества.

Тратить казенные деньги также разрешено на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями или природными явлениями, и на проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной или чрезвычайной ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. Кроме того, губернатор разрешил тратить казенные деньги на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Приобретение особо ценного движимого имущества и организацию транспортного обслуживания мероприятий губернатор тоже включил в список разрешенных целей субсидирования. За счет субсидий возможна модернизация объектов нефинансовых активов, отнесенных к движимому имуществу, приобретение материальных запасов, организация конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов и конгрессов.

Интересно, что за счет помощи из областного бюджета учреждения, подведомственные информационному департаменту, получили право на погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, и исполнительным документам. Реорганизация и ликвидация учреждений тоже может оплачиваться за счет субсидий, равно как и услуги по лизингу основных средств.

ИА «Орелград»