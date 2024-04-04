В Орле вскрыли 200 «неизвестных» точек общепита

Данные о работе общепита разнятся у различных ведомств.

Довольно удивительную информацию озвучил руководитель ТУ Россельхознадзора Евгений Черный, принявший участие в заседании Комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Участники обсудили работу предприятий общественного питания. В своем выступлении Евгений Черный «указал на отсутствие объективного учёта предприятий общественного питания, наличие лазеек для недобросовестных предпринимателей при регистрации бизнеса в указанной сфере». Следствием этого может быть рост оборота сырья неизвестного происхождения, потенциально опасного для здоровья человека.

«В ведомстве сопоставили информацию об объектах общепита Орловской области в реестрах Роспотребнадзора и Россельхознадзора, – следует из сообщения пресс-службы ТУ Россельхознадзора. – Оказалось, что в первом значится 391 хозяйствующий субъект, при этом 93 из них, согласно данным налоговой службы, прекратили предпринимательскую деятельность; во втором – 454. Общее количество совпадений в реестрах составило 177, то есть не менее 200 объектов на момент мониторинга отсутствовали либо в том, либо в другом реестре».

Получается, что важная сфера услуг, которая буквально кормит людей, частично выпала из-под контроля. В ТУ Россельхознадзора добавили, что после выявления расхождений в сравнительном порядке удалось установить 107 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представителей общепита. Оказалось, что они не зарегистрированы в реестре «Цербер», который мониторит Россельхознадзор. Но они значатся в реестре уведомлений Роспотребнадзора и учтены как работающий бизнес в базах налоговой службы.

«Если хозяйствующий субъект отсутствует в ветеринарной информационной системе Россельхознадзора, то в его адрес не могут быть оформлены сопроводительные документы, что в свою очередь указывает на использование им сырья неизвестного происхождения, – пояснил в ТУ Россельхознадзора. – Для изменения ситуации Управлением Россельхознадзора внесены на рассмотрение комиссии предложения по организации учета объектов общепита и обеспечения прослеживаемости продукции животного происхождения в сфере общественного питания. Предложения рассмотрены и одобрены в полном объеме».

ИА «Орелград»