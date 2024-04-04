«Орловскую биофабрику» все-таки уличили в нарушениях

Комиссия УФАС вынесла заключение по резонансному делу.

Рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении ФКП «Орловская биофабрика» по материалам проверки Минсельхоза РФ, близится к завершению. Уже 16 апреля будет оглашено решение. А пока комиссия Орловского УФАС вынесла заключение по делу. Рассмотрев имеющиеся в деле документы и материалы, она усмотрела в действиях ФКП «Орловская биофабрика» признаки нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Выразились они в установлении во внутреннем положении о закупках случаев осуществления закупки неконкурентным способом. Эти «нормы» позволяют закупать товары, работы и услуги при любых потребностях без проведения конкурентных процедур, независимо от наличия конкурентных рынков, что приводит или может привести к ограничению конкуренции. «Согласно части 1 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях ответчика по делу нарушения антимонопольного законодательства, комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела», – следует из определения УФАС.

Впрочем, биофабрике дали еще 10 дней на то, чтобы представить «пояснения, доказательства и доводы в отношении обстоятельств, изложенных в заключении». Напомним, что антимонопольное дело в отношении биофабрики приостанавливалось на два месяца, поскольку в отношении этого же предприятия параллельно рассматривалось административное дело. Биофабрика была оштрафована на 50 тысяч рублей за непредставление в срок в УФАС запрошенных документов и уже оплатила штраф.

В конце февраля антимонопольное дело было возобновлено. Как уже рассказывал «Орелград», в акте проверки Минсельхоза было указано, что внутреннее положение биофабрики содержит условия, которые позволяют осуществить закупку у единственного поставщика во всех случаях. Единственным критерием является то, что стоимость закупки не должна превышать 2 миллиона рублей. Было установлено, что биофабрика в 2021 году заключила 70 договоров на общую сумму 66,902 миллиона рублей, из них только четыре договора на 11,869 миллиона было заключено по результатам конкурентных процедур. В 2022 году из 59 договоров на общую сумму 71,305 миллиона рублей только пять договоров на сумму 20,107 миллиона были заключены по результатам конкурентных закупок.

Договоры с единственным поставщиком заключались по таким предметам закупки как: ампулы стеклянного пищевого наполнения, молоко пастеризованное, тара стеклянная для лекарственных средств, гель гидроокиси алюминия, перевозка грузов, поставка минеральных удобрений, ремонт кровли, оказание юридических услуг и пр.

ИА «Орелград»