На Орловщине в 3,5 раза вырос перевыпуск бесплатных подписей

Речь идет о подписях, перевыпущенных через личные кабинеты налогоплательщиков.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 марта 2024 года через личные кабинеты налогоплательщиков, зарегистрированных в регионе, было перевыпущено 1270 квалифицированных электронных подписей (КЭП). Это в 3,5 раза больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Как поясняют налоговики, для перевыпуска КЭП в дистанционном формате необходимо получить сертификат в удостоверяющем центре или у доверенных лиц ФНС России.

Стоит отметить, что у сертификата электронной подписи есть срок действия – 15 месяцев. Когда он подходит к концу, сертификат необходимо перевыпустить. Напомним, что перевыпустить электронную подпись самостоятельно могут только те, кто уже ранее лично получал ее в удостоверяющем центре налоговой службы. Сертификат служит своего рода ключом для входа в личный кабинет. Кроме того, надо обзавестись необходимыми техническими средствами, в частности, программным обеспечением СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 (сборка 12000 или выше). В процессе перевыпуска КЭП можно записать только на тот носитель, на который подпись была получена изначально, отмечают также в областной налоговой службе.

«Кроме того, индивидуальные предприниматели и юридические лица теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись удаленно на сайте ФНС России с помощью представления сведений из единой биометрической системы, – говорят в УФНС. – Организации – в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС»; индивидуальные предприниматели – в «Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» – «Получение КЭП» – «Получить сертификат ЭП» – «Дистанционно с использованием биометрии».

ИА «Орелград»