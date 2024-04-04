Стимулирующие дотации в Орловской области изменят статус

Бонусы больше не будут учитываться при определении уровня дотационности.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О межбюджетных отношениях в Орловской области». Он был разработан для приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством. В частности, в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации при определении уровня дотационности муниципального образования теперь не будут учитываться предоставленные средства стимулирующего характера.

«Речь идет о дотациях местным бюджетам, предоставленных в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований, и поощрения за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления, – следует из пояснительной записки к законопроекту. – Указанные изменения подлежат применению при исполнении областного бюджета в 2024 году».

Напомним, что ежегодно из областного бюджета выдаются своего рода бонусы тем городам и районам, которые побеждают по результатам конкурса-мониторинга эффективности работы властей на местах. Победителей определяют по результатам опроса общественного мнения, где в качестве респондентов выступают простые жители, а также отчетных показателей работы самих чиновников. Власти вправе сами решать, на что потратить полученный из казны финансовый бонус.

Кроме того, в указанный выше закон вносятся поправки в части уточнения наименования показателей при расчете дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. Законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, заверили его авторы. Изменения не приведут к выпадающим доходам и дополнительным расходам областного бюджета. Правда, областным властям придется внести поправки в ряд постановлений правительства региона, в том числе в постановление об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»