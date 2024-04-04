В Орле по указу Владимира Путина поддержат многодетные семьи

Губернатор Андрей Клычков ввел новые меры социальной поддержки.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ № 152 о реализации отдельных положений указа президента РФ от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Новые меры поддержки получат многодетные семьи, статус которым присвоен на основании Закона Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ или упомянутого указа президента. Так, гарантируется «предоставление обучающимся общеобразовательных организаций бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом».

Еще одна новая мера соцподдержки представляет собой «ежегодную выплату единовременного пособия на обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения». Члены многодетных семей должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Орловской области.

Право на указанную помощь имеют многодетные семьи при наличии в их составе не менее 3 детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при условии, что совершеннолетий ребенок (но не более чем до достижения им возраста 23 лет) является: учащимся, студентом, курсантом, мобилизованным, проходит военную службу по призыву, участвует в СВО или служит на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Указ губернатора вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Он был издан 29 марта 2024 года, но опубликован 1 апреля.

Ранее детский омбудсмен Константин Домогатский в своем итоговом докладе сообщил, что в Орловской области за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 1171. На территории региона в учреждениях социальной защиты населения по состоянию на 1 января 2024 года было зарегистрировано 8554 многодетные семьи, в которых воспитываются 28 532 ребенка. Рост показателя правозащитник во многом связывает с мерами социальной поддержки, которые таким семья гарантированы государством. В 2023 году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям было израсходовано 465 миллионов рублей из бюджета Орловской области.

ИА «Орелград»