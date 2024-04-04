Орловца обвиняют в посягательстве на основы государства

Мужчина заключён под стражу.

Такое решение принял Советский районный суд Орла.

Известно, что мужчине 28 лет. Он обвиняется по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (275 УК РФ).

По текущей версии, в конце 2023-го и начале текущего годов орловец попытался установить отношения с представителем Украины. Его интересовала деятельность, заведомо направленная против безопасности России.

Однако обвиняемый не смог довести замысел до конца, так как, на самом деле, имел дело не с украинскими вербовщиками, а с сотрудниками регионального Управления ФСБ. Спецслужба проводила оперативно-розыскное мероприятие.

В итоге он оказался под стражей. Суд отказал защите в избрании более мягкой меры пресечения, так как орловец мог попробовать скрыться или воспрепятствовать рассмотрению дела другим образом.

Пока что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщили в Советском районном суде.

ИА «Орелград»