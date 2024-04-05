Преференции по налогам получили 22 тысячи орловцев

Налоговая служба рассказала о текущих льготах по имущественным налогам.

В Орловской области уже около 22 тысяч местных жителей получили преференции по земельному и транспортному налогам и налогу на имущество за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Основными получателями указанных льгот являются многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также пенсионеры, предпенсионеры и инвалиды. Кстати, налоговики настоятельно советовали орловцам подать все необходимые документы в течение первого квартала 2024 года, то есть до начала массового расчета налогов.

«Ознакомиться с полным перечнем льгот, установленных на территории Орловской области, можно на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», – говорят в областной налоговой службе. – Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в любой налоговый орган соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов».

Подать заявление о представлении налоговой льготы можно также через МФЦ, по почте заказным письмом или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, отмечает также Управление ФНС России по Орловской области. К тому же преференция может быть предоставлена и без заявления налогоплательщика. Если последний не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, то преференция предоставляется в беззаявительном порядке. Для этого налоговики должны сами использовать имеющиеся у них сведения.

«Кроме того, при наличии в собственности нескольких объектов одного вида налогоплательщик имеет возможность выбрать тот объект, в отношении которого будет применена льгота, – добавили в областной налоговой службе. – Подать соответствующее уведомление можно в любой налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом. При непредставлении уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота будет предоставлена в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога».

ИА «Орелград»