Суд вынес приговор стрелку из Ливенской ЦРБ

4.4.2024 | 17:23 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Мужчина получил реальный срок.

Ливенская ЦРБ. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Ливенский районный суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Орловца судили по статье «хулиганство, совершённое с угрозой применения насилия и с применением оружия» (213 УК РФ, часть 2).

Напомним, шокирующее преступление произошло в августе минувшего года. 42-летний местный житель заехал на территорию Ливенской центральной районной больницы. Мужчина считал, что там находится человек, с которым ранее он вступил в конфликт.

Хулиган направил огнестрельное оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх голов. Затем он скрылся с места.

Ранее «Орловские новости» сообщили, что подозреваемый – это предприниматель Руслан Мезенцев, который занимается грузовыми перевозками.

ИА «Орелград»


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