Суд вынес приговор стрелку из Ливенской ЦРБ

Мужчина получил реальный срок.
Ливенский районный суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.
Орловца судили по статье «хулиганство, совершённое с угрозой применения насилия и с применением оружия» (213 УК РФ, часть 2).
Напомним, шокирующее преступление произошло в августе минувшего года. 42-летний местный житель заехал на территорию Ливенской центральной районной больницы. Мужчина считал, что там находится человек, с которым ранее он вступил в конфликт.
Хулиган направил огнестрельное оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх голов. Затем он скрылся с места.
Ранее «Орловские новости» сообщили, что подозреваемый – это предприниматель Руслан Мезенцев, который занимается грузовыми перевозками.
ИА «Орелград»