Суд вынес приговор стрелку из Ливенской ЦРБ

Мужчина получил реальный срок.

Ливенский районный суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Орловца судили по статье «хулиганство, совершённое с угрозой применения насилия и с применением оружия» (213 УК РФ, часть 2).

Напомним, шокирующее преступление произошло в августе минувшего года. 42-летний местный житель заехал на территорию Ливенской центральной районной больницы. Мужчина считал, что там находится человек, с которым ранее он вступил в конфликт.

Хулиган направил огнестрельное оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх голов. Затем он скрылся с места.

Ранее «Орловские новости» сообщили, что подозреваемый – это предприниматель Руслан Мезенцев, который занимается грузовыми перевозками.

ИА «Орелград»