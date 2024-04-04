Исполняющего обязанности главы орловского депздрава оштрафовали

4.4.2024 | 11:05 Закон и порядок, Медицина, Новости

Чиновник привлечён к административной ответственности.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Напомним, сейчас эту позицию занимает Владимир Николаев. Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Госслужащий нарушил порядок рассмотрения обращений граждан.

Ранее в прокуратуру обратилась орловчанка. Она рассказала, что направила в Департамент здравоохранения Орловской области заявление, которое касалось интересов её несовершеннолетнего сына. Женщина получила ответ, но с нарушением установленных сроков.

В итоге суд привлёк Николаева, как исполняющего обязанности главы депздрава, к административной ответственности в виде штрафа. Точная сумма взыскания не раскрывается.

Напомним, орловец возглавил данное подразделение областной администрации в январе этого года. Предыдущий глава, Антон Пух, проработал на посту лишь несколько месяцев, его предшественник, Игорь Петчин – только около года.

ИА «Орелград»


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