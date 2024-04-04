Под Орлом задержали начальника колонии-поселения

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу до суда. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Подозреваемый – начальник колонии-поселения №7, расположенной во Мценске. По предварительным данным, в период с ноября по апрель минувшего года мужчина привлёк к выполнению посевных работ шестерых осуждённых. Хотя данные лица, согласно судебным решениям, не имели права управлять транспортом, им доверили сельскохозяйственную технику.

На такое преступление начальник колонии пошёл, чтобы выполнить план посевной кампании и избежать соответствующих неприятностей. Однако в итоге получил ещё большие проблемы.

Дело возбуждено по материалам, собранным Управлениями ФСБ и ФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»