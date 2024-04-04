В Орле Колхозный мост реконструирует «УПМК-22»

Эта же компания завершала строительство Красного моста.

Об этом объявили в администрации Орла.

Напомним, на итоги проведённых торгов поступило сразу две жалобы в Федеральную антимонопольную службу. В связи с этим подведение итогов было приостановлено. Однако, видимо, в итоге претензии сочли необоснованными.

Реконструкцию будут делать в четыре этапа. Последний из них завершится 1 февраля 2025 года. Работы уже стартовали.

В рамках контракта «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» выполняет подготовительные и демонтажные работы. Затем подрядчику предстоит реконструировать береговые и промежуточные опоры, устроить пролётное строение и мостовое полотно, отремонтировать лестничные сходы и ливневую канализацию. Также на мосту установят ограждения, дорожные знаки, освещение.

ИА «Орелград»