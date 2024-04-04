В этом году на Орловщине в многоэтажках не заменят ни одного лифта

В то же время федеральный техрегламент требует экстренных и тотальных работ.

Согласно правилам, все лифты, отработавшие свыше 25 лет, должны быть заменены до 15-го февраля 2025-го. В целом по стране таких насчитывается около 140 тысяч. На исполнение задачи потребуется до 300 миллиардов рублей.

Как выяснил «Орловский вестник», в нашей области к замене запланировано 770 подъёмных устройств. 325 из них находятся «на первой очереди» – они включены в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Однако в этом году, похоже, ничего не изменится. Как рассказала изданию замдиректора регионального Фонда капремонта Ольга Павлова, в 2024-м замена лифтового оборудования в области вообще не предусмотрена. Средства направят на ещё более насущные нужды – в частности, на ремонт протекающих крыш.

Депутат горсовета Орла Илья Жуков пояснил, что, скорее всего, федеральное правительство сдвинет сроки реализации программы на 2027-2030 годы. Об этом уже попросили Госдума и Минстрой.

«Надо понимать, что даже если чисто гипотетически все необходимые средства государство выделит здесь и сейчас, то вложиться в текущие жёсткие рамки будет крайне проблематично, так как жизненный цикл работ по модернизации такого оборудования – от заключения контракта, производства лифта на отечественном заводе до запуска – рассчитан не менее чем на 4–5 месяцев», – рассказал народный избранник.

Напомним, недавно новый лифт установили в больнице Боткина. События пришлось ждать около 50 лет.

ИА «Орелград»