В Орле новое здание отделения полиции построят досрочно

4.4.2024 | 16:04 Новости, Строительство

Сегодня на объекте побывали главы облсовета и УМВД.

Фото: УМВД по Орловской области

Леонид Музалевский и Юрий Савенков осмотрели строящееся здание. Оно возводится на улице Металлургов.

Сюда переедут сотрудники отделения по Северному району. Строение, где оно располагается сейчас, признано аварийным и подлежит сносу, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Музалевский и Савенков осмотрели помещения, где будут располагаться служебные кабинеты, спортивный зал, дежурная часть, уточнили вопросы, связанные с техникой и безопасностью. На прилегающей территории уже построены гараж и котельная.

«Уверен в том, что улучшение рабочих условий обязательно отразится и на результатах служебной деятельности стражей порядка», – высказался спикер областного совета.

Проектные и строительные работы ведутся за счёт федерального бюджета. В ближайших планах – отделка помещений, прокладка коммуникаций и благоустройство территории. Планировалось, что здание сдадут в четвёртом квартале текущего года, однако, по текущим данным, это может произойти на несколько месяцев раньше срока.

Фото: УМВД по Орловской области

ИА «Орелград»


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