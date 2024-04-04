Досрочного завершения отопительного сезона в Орле не будет

Таковы итоги открытого интернет-голосования.

Его провёл на своей официальной странице «ВКонтакте» мэр города Юрий Парахин.

Голосование продолжалось два дня. В нём приняли участие 1314 человек.

Результаты оказались достаточно однозначными. 73,29% голосовавших отвергли данную идею, 26,71% участников опроса поддержали идею.

«Большинство выступают за то, чтобы не завершать отопительный сезон раньше времени. Так и поступим… Благодарю каждого за мнение!» – подвёл итоги Парахин.

В минувшем году батареи в Орле стали холодными с 21 апреля. Однако затем орловцев ожидали достаточно прохладные майские праздники. Многие граждане обращались к губернатору с просьбой перезапустить отопительный сезон ещё раз.

ИА «Орелград»