Дочке завода Дормаш продлили конкурсное производство

Окончание процедуры банкротства отложено как минимум до 25 апреля.

Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл» до 25 апреля 2024 года. Напомним, пресса называла эту компанию «дочкой» некогда одного из флагманов орловской промышленности завода «Дормаш», который тоже уже много лет находится в процедуре банкротства. Суд обязал конкурсного управляющего в срок до 18 апреля 2024 года осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить отчет о его результатах.

Первоначально заявление о банкротстве «Дормаш-Интернешнл» в ноябре 2015 года подало ООО «Аби». Однако в марте 2016 года заявитель был заменен, им стало ООО «Меркатор Холдинг». Определением арбитражного суда Орловской области от 6 июня 2016 года в отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения, а решением от 10 ноября 2016 года оно было признано несостоятельным. Тогда и была введена процедура конкурсного производства.

Как указал конкурсный управляющий в своем ходатайстве, «до настоящего времени не завершены все мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства в полном объеме, в том числе: не рассмотрено ходатайство конкурсного управляющего об установлении суммы процентов по вознаграждению, не распределены денежные средства, находящиеся на банковском счете должника».

Законом установлен стандартный срок проведения процедуры конкурсного производства, он составляет шесть месяцев. По его истечении производство может быть продлено судом по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. В данном случае это делалось не раз, из-за чего процедура банкротства растянулась уже почти на 10 лет. Однако в суде пояснили, что продолжительность срока конкурсного производства зависит от конкретных обстоятельств дела.

Кроме того, продление конкурсного производства не препятствует конкурсному управляющему в досрочном обращении с ходатайством о его завершении. В данном случае судом было установлено и материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения ходатайства не все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, были завершены.

ИА «Орелград»