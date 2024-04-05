Мэрия Орла обновила программу развития культуры

Поправки касаются и финансирования.

В Орле начала действовать обновленная муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Поправки в нее, в целях эффективного развития отрасли культуры, внес мэр Юрий Парахин. В частности, он обновил финансовую часть. Согласно ей, общий объем финансирования составляет 600,322 миллиона рублей, в том числе за счет средств бюджета города Орла – 591,46 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 8,862 миллиона. Так, на 2024 год запланировано 240,167 миллиона рублей, на 2025 год – 108,062 миллиона.

Программа предусматривает развитие муниципальной системы культуры и повышение уровня удовлетворенности населения города Орла качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Предусмотрено увеличение количества посещений населением муниципальных библиотек, платных культурно-досуговых, театральных и концертных мероприятий – на 1,8 процента по отношению к уровню 2019 года. Также на 1,8 процента запланирован ежегодный рост количества участников клубных формирований.

Еще одним целевым показателем является повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений культуры за счет реализации новых принципов финансирования – на основе муниципальных заданий. В паспорте программы сказано, что «переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества».

Как считают в мэрии Орла, по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию библиотечного дела, концертной, театральной деятельности, традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия.

«Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества, – считают в мэрии. – Главной задачей развития различных направлений отрасли культуры в городе Орле является определение четкого плана мероприятий, ориентированного на последовательное реформирование отрасли в целом».

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в городе представляют одна юношеская, три детских, одна семейная и десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, восемь учреждений дополнительного образования, два парка, муниципальный ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, Орловский городской центр культуры и культурно-досуговый центр «Металлург». В учреждениях дополнительного образования города обучается более 3 тысяч детей. Пользователями библиотек является каждый четвертый житель города. В кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек. В течение года учреждениями культуры проводится более 3 тысяч мероприятий.

ИА «Орелград»