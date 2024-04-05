В Орле обсудили, как использовать пустыри на Раздольной и Зареченской

Совещание прошло 4 апреля в департаменте госимущества.

Мероприятие объединило городских и областных чиновников. Главной темой стал вопрос вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030102:64, 57:10:0030801:13949, 57:10:0030801:13950, сообщает департамент госимущества в соцсетях.

Один из упомянутых участков находится между улицами Раздольная и Гайдара. Площадь – 28 тыс. кв. м. Предназначен для занятия спортом. Судя по публичной кадастровой карте, это собственность города. На Генплане Орла земля относится к общественно-деловой зоне. На карте планируемого размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры местного значения никаких объектов нет.

Еще два участка между улицами Полковника Старинова и Зареченской. Публичная кадастровая карта указывает, что они в частной собственности. Площадь участков 20,4 и 8,7 тыс. кв. м. Они аналогично относятся к общественно-деловой зоне по Генплану. На большем участке отмечен планируемый детский сад. Ранее на этом месте мечтали построить поликлинику, в 2020 году прозвучало предложение разместить общеобразовательное учреждение – пристройку к школе №51. С вводом учреждения на 1225 мест на Зеленина этот план уже не актуален.

ИА “Орелград”