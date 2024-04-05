«Дубрава» станет областным учреждением здравоохранения

5.4.2024 | 12:01 Медицина, Новости, Экономика

Орловский санаторий ожидает реорганизация.

Фото: ИА “Орелград”

«Санаторий «Дубрава»» сменит статус до 1 августа. Государственное унитарное предприятие станет бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области.

Соответствующее постановление подписал Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам. Ранее он же отдал аналогичное распоряжение по предприятию «Орёлфармация».

Учредителем «Дубравы» останется региональный департамент здравоохранения. Официально основными целями деятельности учреждения станут медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение населения.

О том, что орловские власти отказались от планов по приватизации санатория (а также «Орёлфармации» и «Медтехники») стало известно ещё больше года назад. Ранее их планировалось преобразовать в ООО. Однако в итоге учреждения остались в собственности государства.

ИА «Орелград»


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