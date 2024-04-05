В Орле Колхозный мост полностью демонтируют

5.4.2024 | 11:53 Новости, Строительство

Подрядчик рассчитывает, что работы завершатся досрочно.

Фото: Администрация Орла

Объект должны реконструировать к 1 февраля будущего года. Накануне стало известно, что работы будет выполнять «УПМК-22». Они уже начались.

Как выяснил «Орёлтаймс», старый мост будет полностью демонтирован. Объект признан аварийным. Уже сейчас по мосту запрещено передвигаться не только транспорту, но и пешеходам.

Строительство временной переправы также не предусмотрено. «По плану для проведения всех работ у нас есть 11 месяцев, но мы будем очень стараться завершить реконструкцию раньше», — пояснил представитель подрядной организации.

Напомним, именно «УПМК-22» завершала строительство Красного моста в Орле, растянувшееся почти на три года.

ИА «Орелград»


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