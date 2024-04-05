Орловская область просела по яйцам и жилью

Также выросли потребительские цены.

Орёлстат опубликовал отчёт о социально-экономическом положении нашего региона в январе и феврале текущего года.

Показатели, в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, оказались неоднозначными. Так, индекс потребительских цен вырос на 7,5%. В сельском хозяйстве наблюдался спад – уменьшилось производство яиц (на 22,1%), молока (5,8%), скота и птицы (4,2%).

Также заметно просели показатели по вводу нового жилья (на 22,1%) и грузообороту автомобильного транспорта (на 10,5%).

Однако есть и позитивные изменения. Выросла среднемесячная заработная плата – как номинальная (+ 17,3%), так и реальная (+ 9,2%). Увеличился общий индекс промышленного производства (+ 19,4%). Также подрос оборот розничной торговли (+ 3,8%).

ИА «Орелград»