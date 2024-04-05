В Орловской области стартовал конкурс фольклора

Он проводится с целью приобщения молодежи к русской народной культуре.

В Орловской области стартовал прием заявок на участие в открытом фольклорном конкурсе «Кладовая Folk-культуры». Заявки организаторы будут принимать до 27 мая 2024 года по электронной почте. А сам конкурс пройдет в два основных этапа: первый этап – в дистанционном формате по 27 мая, второй этап – Гала-концерт, намеченный на 23 июня. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, целями мероприятия являются приобщение молодежи к русской народной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам, сохранение традиций регионов России.

«К участию приглашаются фольклорные ансамбли, народно-певческие коллективы, в том числе имеющие звание «Народный любительский коллектив» и «Образцовый любительский коллектив», независимо от ведомственной принадлежности, – перечислили в Центре. – Конкурс проводится по следующим номинациям: фольклорный ансамбль и народно-певческий ансамбль».

Различные возрастные категории предусмотрены для детских коллективов, представляющих учреждения дополнительного образования и культурно-досуговые учреждения; для студентов высших и средних специальных учебных заведений; для взрослых любительских коллективов; для смешанных любительских коллективов. По условиям конкурса, участники должны представить на суд жюри два разнохарактерных произведения: произведение без сопровождения (акапелла) и произведение с любым музыкальным сопровождением.

Принимаются песни на следующие темы: обрядовая Троицкая песня или фрагмент Троицкого обряда (продолжительностью до 10 минут), традиционный народно-песенный репертуар регионов России. В состав жюри войдут профессиональные исполнители фольклора, преподаватели вокальных дисциплин высших и средних учебных заведений. При подведении итогов они учтут отражение в материале местного материала, в частности, воспроизведения диалектных и стилевых особенностей традиции. Кстати, Гала-концерт состоится в день праздника Святой Троицы. Местом его проведения выбрано село Льгов в Хотынецком районе.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»