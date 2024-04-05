Орловщина – в лидерах страны по снижению расходов на медицину

Об этом заявили в Счётной палате РФ.

Федеральный орган подвёл итоги исполнения бюджета по различным направлениям в 2023-м году.

Как сообщается на сайте Счётной палаты, общие расходы регионов на здравоохранение составили 1,965 триллиона рублей. В целом, по сравнению с 2022-м годом, они выросли на 0,7%. Однако при расчёте в сопоставимых ценах выявляется снижение в 4,1%.

Негативную динамику продемонстировали 57 субъектов. В Орловской области показатель упал сразу на 20%. Хуже ситуация только в Тюменской области, Ингушетии, Белгородской области и Еврейской автономной республике.

Специалисты связывают такое снижение с сокращением профильных субсидий по различным федеральным программам, а также средств, которые выделялись регионам на борьбу с ковидом.

ИА «Орелград»