Орловщина – в лидерах страны по снижению расходов на медицину

5.4.2024 | 12:25 Медицина, Новости

Об этом заявили в Счётной палате РФ.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Федеральный орган подвёл итоги исполнения бюджета по различным направлениям в 2023-м году.

Как сообщается на сайте Счётной палаты, общие расходы регионов на здравоохранение составили 1,965 триллиона рублей. В целом, по сравнению с 2022-м годом, они выросли на 0,7%. Однако при расчёте в сопоставимых ценах выявляется снижение в 4,1%.

Негативную динамику продемонстировали 57 субъектов. В Орловской области показатель упал сразу на 20%. Хуже ситуация только в Тюменской области, Ингушетии, Белгородской области и Еврейской автономной республике.

Специалисты связывают такое снижение с сокращением профильных субсидий по различным федеральным программам, а также средств, которые выделялись регионам на борьбу с ковидом.

ИА «Орелград»


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