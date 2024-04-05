В 2024-м на Орловщине в армию записались около 200 контрактников

Об этом сообщили в администрации Орла.

Как рассказали чиновники, цифра свидетельствует об увеличении интереса орловцев к контрактной службе в вооружённых силах.

Отмечается, что такие тенденции характерны для всей страны. Особенно набор контрактников в армию усилился после террористического акта в «Крокус Сити Холле».

По данным Министерства обороны России, ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. За последнюю неделю марта ряды вооружённых сил пополнили 16 тысяч новых бойцов. Это значительно превышает обычные показатели.

Ранее в Орловской области появился ещё один мемориал жертвам теракта в «Крокусе».

ИА «Орелград»