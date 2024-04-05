Орловское УФАС усомнилось в законности рекламных листовок

Даже шрифт объявлений мог ввести потенциальных потребителей в заблуждение.

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу, распространенную посредством рекламных листовок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка была проведена по заявлению, поступившему от физического лица, то есть от простого гражданина. Неназванный заявитель рассказал антимонопольщикам о рекламных листовках, появившихся в подъездах жилого дома. Это была реклама оператора связи, которая, по мнению бдительного гражданина, могла содержать признаки нарушения требований закона.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что реклама ПАО «МТС» «Тариф Новогодний 390 рублей в месяц на 12 месяцев» противоречила требованиям законодательства РФ о рекламе, – следует из сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – В ней содержалась как информация, выполненная крупным, хорошо читаемым шрифтом, так и информация, напечатанная мелким шрифтом. Указанная информация могла быть затруднена для восприятия потребителями».

Кроме того, антимонопольщики говорят, что в тексте фактически не были указаны существенные условия, по которым потенциальный потребитель заранее смог бы объективно оценить предлагаемый ему тариф. Более того, «действительная стоимость рекламируемых услуг могла искажаться», что в свою очередь могло привести к введению в заблуждение потребителей «относительно порядка предоставления и использования рекламируемого тарифа».

В Орловском УФАС напомнили, что согласно части 7 статьи 5 Закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. В антимонопольной службе посчитали, что в данном случае был нарушен именно этот пункт. Поэтому реклама оператора связи была признана ненадлежащей.

ИА «Орелград»