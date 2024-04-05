Под Орлом лось стал причиной ДТП с четырьмя машинами

5.4.2024 | 9:50 Новости, Происшествия

Госпитализированы двое человек.

Фото: УМВД по Орловской области

Сегодняшнее утро на Орловщине началось с серьёзного ДТП. Оно произошло в четыре часа утра на трассе «Орёл-Тамбов» на 105-м километре. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

28-летний водитель и 25-летний пассажир ехали на «пятёрке» (ВАЗ-2105) в сторону Ливен. Машина сбила лося. Животное погибло.

Автомобиль тоже получил значительные повреждения. После столкновения машина перегородила трассу поперёк, что, видимо, и привело к дальнейшим ДТП. Свою роль сыграло и тёмное время суток.

Спустя пять минут 53-хлетний водитель на «ГАЗе» врезался сначала в «пятёрку», а потом в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине рядом с местом ДТП. Ещё через пять минут 24-хлетняя девушка на «Ладе» тоже врезалась в «ВАЗ».

В итоге водитель и пассажир «пятёрки» были госпитализированы. Девушка-водитель «Лады» тоже получила телесные повреждения, однако лечение в стационаре ей не потребовалось.

ИА «Орелград»


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