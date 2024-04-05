В Орле раненым участникам СВО продлили срок получения выплат

Губернатор Андрей Клычков облегчил условия получения мер соцподдержки.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам СВО. Документ распространяется на военнослужащих, бойцов национальной гвардии и полицейских, проживающих на территории Орловской области. Принятые поправки призваны существенно облегчить получение денежной выплаты. В Орловской области она установлена в размере 500 000 рублей независимо от степени тяжести вреда, причиненного здоровью участника СВО.

Выплата положена гражданам, получившим ранение (контузию, травму или увечье) в ходе проведения специальной военной операции. Выдается она однократно. Участник СВО должен сам или через своего официального представителя подать заявление на получение выплаты в отдел Областного центра социальной защиты населения по месту жительства. До последнего времени надо было успеть сделать это в течение 12 месяцев со дня получения ранения в ходе проведения специальной военной операции. Однако в соответствии с постановлением губернатора данный срок увеличен до 36 месяцев.

Кроме того, поправками уточняется состав пакета документов, которые участник СВО должен подать вместе с заявлением. В список включены: документ, удостоверяющий личность; доверенность, подтверждающая полномочия представителя; справка о получении ранения, выданная военно-врачебной комиссией, врачебно-летной комиссией, медицинским (военным медицинским) учреждением или военно-медицинской частью. Ранее в документе говорилось только о военно-врачебной комиссии, но теперь перечень авторов справки, подтверждающей получение заявителем ранения, травмы или контузии в ходе проведения специальной военной операции, расширен.

Основаниями для отказа в единовременной денежной выплате, согласно документу, являются: представление заявителем недостоверных сведений; отсутствие у заявителя места жительства или места пребывания на территории Орловской области; несоответствие заявителя условиям, установленным постановлением правительства региона; нарушение срока подачи заявления; представление заявителем документов не в полном объеме.

ИА «Орелград»