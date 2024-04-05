В Орле разрешили сносить дома за счет средств капремонта

Соответствующее постановление приняло правительство Орловской области.

Постановлением правительства региона № 193 утвержден «Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, установленных Жилищным кодексом РФ». Согласно документу, в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капремонта можно использовать на снос или реконструкцию по решению собственников помещений в этом МКД.

Как следует из обзора документа, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома либо их уполномоченное лицо должны направить владельцу специального счета или региональному оператору пакет документов. В его составе должен присутствовать протокол общего собрания собственников помещений или решение единоличного собственника. Также потребуется копия заключения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и копия требования о сносе или реконструкции дома.

Необходимы и копии договоров на выполнение работ и оказание услуг по сносу или реконструкции дома, копии актов выполненных работ по указанным договорам и другие документы. В случае сноса дома оставшиеся средства фонда капремонта (за вычетом средств, израсходованных на снос) распределяются между собственниками помещений пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капремонт. В случае исключения МКД из региональной программы капремонта, а также в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен дом, средства фонда капремонта также распределяются между собственниками помещений пропорционально размеру уплаченных ими взносов – за вычетом средств, израсходованных на ранее выполненный капитальный ремонт общего имущества в этом доме.

ИА «Орелград»