В Орле высадят 286 тысяч цветов

Работы начнутся на следующей неделе.
Как рассказали в администрации города, их проведёт «Спецавтобаза». В первую очередь на клумбы посадят виолы. Планируется, что их будет около 50 тысяч.
Затем настанет очередь тюльпанов. Они распустятся к майским праздникам. Эффектные цветы украсят улицы Ленина и Брестскую, а также сквер Танкистов.
Также в Орле будут сажать бархатцы и бегуньи. Эти работы будут проводиться уже в конце мая.
Ранее стало известно, что на Орловщине начался сев ранних яровых культур.
ИА «Орелград»