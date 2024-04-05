В Орле высадят 286 тысяч цветов

Работы начнутся на следующей неделе.

Как рассказали в администрации города, их проведёт «Спецавтобаза». В первую очередь на клумбы посадят виолы. Планируется, что их будет около 50 тысяч.

Затем настанет очередь тюльпанов. Они распустятся к майским праздникам. Эффектные цветы украсят улицы Ленина и Брестскую, а также сквер Танкистов.

Также в Орле будут сажать бархатцы и бегуньи. Эти работы будут проводиться уже в конце мая.

Ранее стало известно, что на Орловщине начался сев ранних яровых культур.

ИА «Орелград»