В Орле высадят 286 тысяч цветов

5.4.2024 | 10:38 ЖКХ, Новости

Работы начнутся на следующей неделе.

Фото: Администрация Орла

Как рассказали в администрации города, их проведёт «Спецавтобаза». В первую очередь на клумбы посадят виолы. Планируется, что их будет около 50 тысяч.

Затем настанет очередь тюльпанов. Они распустятся к майским праздникам. Эффектные цветы украсят улицы Ленина и Брестскую, а также сквер Танкистов.

Также в Орле будут сажать бархатцы и бегуньи. Эти работы будут проводиться уже в конце мая.

Ранее стало известно, что на Орловщине начался сев ранних яровых культур.

ИА «Орелград»


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