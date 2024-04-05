«Орёлфармацию» реорганизуют до 1 августа

5.4.2024 | 11:33 Медицина, Новости, Экономика

Организация поменяет статус.

Фото: orelpharm.ru

Государственное унитарное предприятие будет реорганизовано в бюджетное учреждение. Такое распоряжение утвердил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

При этом основной целью деятельности учреждения станет обеспечение «отдельных категорий граждан» лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами питания.

Все реорганизационные мероприятия, согласно должны завершиться до 1 августа текущего года. Учредитель «Орёлфармации» останется прежним. Функцию сохранят за Департаментом здравоохранения Орловской области.

Ранее стало известно, что КСП выявила на предприятии целый ряд нарушений.

ИА «Орелград»


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