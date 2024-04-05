«Орёлфармацию» реорганизуют до 1 августа

Организация поменяет статус.

Государственное унитарное предприятие будет реорганизовано в бюджетное учреждение. Такое распоряжение утвердил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

При этом основной целью деятельности учреждения станет обеспечение «отдельных категорий граждан» лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами питания.

Все реорганизационные мероприятия, согласно должны завершиться до 1 августа текущего года. Учредитель «Орёлфармации» останется прежним. Функцию сохранят за Департаментом здравоохранения Орловской области.

Ранее стало известно, что КСП выявила на предприятии целый ряд нарушений.

ИА «Орелград»