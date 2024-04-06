Главе Мценска не присвоят почетное звание до отставки

Горсовет внес изменения в положение о почетных гражданах.

Депутаты Мценского горсовета решили внести изменения в «Положение о звании «Почетный гражданин города Мценска», утвержденное еще в 1997 году. Согласно обновленной редакции, звание присваивается Мценским горсоветом по представлению специальной комиссии. Ходатайствовать об этом вправе комиссии горсовета, администрация Мценска, трудовые коллективы и общественные организации. Ходатайство должно содержать биографические сведения о кандидате и описание его заслуг.

Состав комиссии формируется из представителей постоянных депутатских комиссий (по одному депутату от комиссии), администрации, общественных организаций, граждан города Мценска в количестве 11 человек (5 человек – по предложению депутатских комиссий и 6 человек – по предложению администрации). Одновременно с ходатайством в комиссию предоставляется согласие кандидата на обработку персональных данных – такого требования раньше не было.

В положении появился и еще один дополнительный пункт. Согласно ему, звание «Почетный гражданин города Мценска» не может быть присвоено: главе города Мценска, депутатам городского Совета, муниципальным служащим, лицам, замещающим муниципальные должности, в течение срока их полномочий; лицу, осужденному на основании приговора суда, вступившего в законную силу. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Мценска» посмертно не рассматриваются.

Фамилия, имя и отчество отмеченных людей заносятся в Книгу почетных граждан и на Стелу почетных граждан города Мценска в хронологическом порядке. Информация о жизни и деятельности каждого почетного гражданина также отражается в соответствующей экспозиции Мценского городского краеведческого музея им. Г.Ф. Соловьева». Гражданину, удостоенному почетного звания, вручаются: диплом о присвоении звания «Почетный гражданин города Мценска», Почетная лента, удостоверение и единовременное денежное вознаграждение из средств городского бюджета в размере 14 000 рублей.

В обновленном документе также говорится, что по решению городского Совета может быть учрежден нагрудный знак «Почетный гражданин города Мценска». Еще один новый пункт гласит, что Книга почетных граждан города Мценска изготавливается в двух экземплярах, один из которых постоянно хранится в городском краеведческом музее в специально оборудованном месте, открытом для всеобщего обозрения, а второй экземпляр находится в здании администрации города.

ИА «Орелград»