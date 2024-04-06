Наркомана со стажем осудили в Орле

Молодой человек был признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе рассмотрения уголовного дела были изучены данные о личности подсудимого. Выяснилось, что он является наркоманом со стажем.

«На протяжении нескольких лет потреблял наркотические средства, в результате чего согласно заключению комиссии врачей-экспертов был признан больным наркоманией, – уточнили в пресс-службе суда. – Тяга к наркотическим средствам привела его к совершению преступления – к их незаконному приобретению и хранению».

Деяния гражданина судом были квалифицированы как незаконные. С учетом всех обстоятельств и личности подсудимого было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого невозможно без его временной изоляции от общества. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения.

ИА «Орелград»