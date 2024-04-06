Орловские чиновники попались на применении старых законов

Редкий случай выявила комиссия Орловского УФАС.

Комиссия Орловского УФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на организаторов электронного аукциона, в роли которых выступили сотрудники администрации Малоархангельского района. В пресс-службе ведомства пояснили, что победитель аукциона получал право на заключение муниципального контракта, предметом которого являлся капитальный ремонт улицы Советской в городе Малоархангельске.

Индивидуальный предприниматель посчитал, что конкурсная документация была составлена с нарушениями. В частности, он обратил внимание антимонопольщиков на установленное администрацией Малоархангельского района требование к независимой гарантии. По его мнению, указанное требование противоречило положениям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Его доводы были проверены и нашли свое подтверждение.

«В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что при описании требований к независимой гарантии заказчик использовал старую редакцию закона «О контрактной системе», в связи с чем комиссия Орловского УФАС признала в его действиях нарушение части 3 статьи 45 Закона «О контрактной системе», – сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного органа.

Администрации Малоархангельского района было выдано предписание об устранении допущенных нарушений. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности должностного лица, допустившего нарушение.

ИА «Орелград»