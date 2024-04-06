Орловчанка отсудила ущерб у виновника ДТП

Страховка не покрыла ее фактические расходы на ремонт автомобиля.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области. Местная жительница подала иск к виновнице дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ее личный автомобиль. Она просила взыскать с ответчицы возмещение материального ущерба в сумме 102 555,5 рубля и понесенные ею судебные расходы. Как сообщили в пресс-службе суда, из иска следовало, что авария произошла в сентябре 2023 года на одной из улиц города Орла.

В тот день автоледи двигалась по дороге на своей иномарке. На нерегулируемом перекрестке, при повороте налево она не уступила полосу движения автомобилю истицы, двигавшемуся во встречном направлении. Машины столкнулись, но обе автоледи решили обойтись без сотрудников ГИБДД. Сообщается, что при оформлении ДТП они просто заполнили извещение с отражением в нем схемы происшествия и полученных механических повреждений.

«Автогражданская ответственность владельцев транспортных средств была застрахована, – уточнили в пресс-службе суда. – При обращении в страховую организацию вследствие ДТП между истцом и страховщиком было достигнуто письменное соглашение об осуществлении страхового возмещения в виде страховой выплаты, в определенном размере, без организации технической экспертизы. В результате страховая компания выплатила страховое возмещение».

Однако выплаченная сумма оказалась недостаточной для проведения полного ремонта. Пострадавшая автоледи узнала об этом после того, как по ее просьбе была проведена техническая экспертиза. Оказалось, что стоимость восстановительного ремонта значительно превышает сумму выплаченного страхового возмещения. Требовать доплату у страховщиков уже было нельзя, так как женщина добровольно подписала с ними соглашение, оговорив и сумму. Но она нашла выход: подала иск в суд к виновнице ДТП с требованием о взыскании с нее разницы между фактическим ущербом, причиненным в результате дорожно-транспортного происшествия, и выплаченным страховым возмещением.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что при оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии в упрощенном порядке и выплате страхового возмещения прекращается обязательство страховщика перед потерпевшим по конкретному страховому случаю, – сообщает пресс-служба райсуда. – Однако это не лишает потерпевшего права предъявить к виновнику аварии требование о возмещении вреда при недостаточности выплаченного по договору ОСАГО страхового возмещения. Поскольку истец представил экспертное заключение, которым установлено, что рыночная стоимость восстановительного ремонта превышает страховую выплату, это заключение сторонами не оспорено, суд пришел к выводу об обоснованности и законности заявленных исковых требований».

Исковое заявление было удовлетворено. По решению суда виновнице ДТП предстоит выплатить истице заявленную сумму в качестве возмещения, судебные расходы на составление экспертного заключения и составление нотариальной доверенности, а также взять на себя расходы по оплате государственной пошлины. Впрочем, судебный акт еще не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба Новосильского районного суда.

ИА «Орелград»