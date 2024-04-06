В Ливнах стало популярным нарушение тишины и покоя

Административная комиссия райцентра отчиталась о текущей работе.

Результаты работы административной комиссии при администрации города Ливны за первый квартал 2024 года прозвучали на оперативном совещании в мэрии. Основной доклад представила специалист юридического отдела Ирина Рогожина. Она сообщила, что общая сумма наложенных административных штрафов за отчетный период времени составила 38 тысяч рублей, из них взыскано 25 тысяч рублей.

«Задолженность в размере 13 тысяч рублей не является просроченной, срок для добровольной оплаты штрафов не истек, – подчеркнула Ирина Рогожина. – Комиссией осуществляется постоянный контроль за исполнением постановлений направленных, в отделы служб судебных приставов для принудительного удержания штрафов».

В администрации города Ливны также перечислили основные нарушения, которые в первом квартале текущего года допускали ливенцы. Так, одним из самых распространенных стало нарушение тишины и покоя граждан. Напомним, что в Орловской области по соглашению с региональным правительством полномочиями по составлению протоколов по данному виду правонарушений наделены сотрудники органов внутренних.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена региональным административным законом. Как сообщает пресс-служба мэрии, ливенские полицейские за первые три месяца текущего года составили 13 протоколов за нарушение тишины и покоя граждан. Протоколы были рассмотрены членами административной комиссии. В результате в семи случаях нарушителям вынесли предупреждения, а в шести случаях их наказали штрафами на общую сумму 6 тысяч рублей.

Что касается других «популярных» нарушений, то в список самых распространенных в Ливнах попали нарушения схемы размещения нестационарных объектов и нарушения законодательства в сфере благоустройства и ЖКХ. В последнем случае речь идет о парковке автотранспорта на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, несанкционированном нанесении надписей, рисунков и графических изображений. Также ливенцы попадались на незаконном расклеивании объявлений, листовок, плакатов, афиш и других информационных материалов вне отведенных для этих целей мест.

ИА «Орелград»