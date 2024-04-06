Под Орлом пьяная мать поколотила сотрудницу полиции

Ее действия потянули на состав уголовного преступления.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Как пояснили в пресс-службе суда, фигуранткой стала жительница города Дмитровска, которая фактически сама «заварила кашу». Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года гражданка сама позвонила по телефону в отдел полиции и заявила, что у нее произошел конфликт на бытовой почве с сожителем.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они доставили гражданку и ее малолетнего ребенка в Дмитровскую ЦРБ. Дело в том, что по внешним признакам женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения: от нее исходил характерный запах алкоголя, и ее поведение было агрессивным. Из больницы ее повезли в отделение полиции для составления процессуальных документов, но когда служебная машина подъехала к зданию ОМВД, гражданка передумала, отказалась проследовать в отделение полиции и вообще попыталась сбежать.

«В это время инспектор по делам несовершеннолетних попыталась остановить гражданку, так как необходимо было дождаться сотрудников из следственного комитета и еще решать вопрос с медицинским освидетельствованием на состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе суда. – Когда сотрудник полиции попыталась остановить гражданку, та схватила инспектора ПДН за форменную одежду. Инспектор попыталась убрать ее руку, и в этот момент гражданка кулаками обеих рук нанесла ей удары в левое плечо».

Сотрудницу полиции спасли коллеги, прибежавшие на крики о помощи – свидетелем происходящего стала сотрудница органа опеки и попечительства. Они препроводили гражданку в отделение полиции. Затем женщину направили на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что женщина была пьяна. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ, то есть применение насилия в отношении представителя власти. Подсудимая в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии не признала, но суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, резюмирует пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»