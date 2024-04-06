Орловский бизнес жалуется на уголовное преследование

Бизнес-омбудсмен рассказал депутатам о структуре жалоб и обращений.

Депутаты Орловского облсовета приняли к сведению итоговый доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Орловской области Евгения Лыкина. Он сообщил, что в минувшем году всего на личный прием обратились 1627 субъектов предпринимательства, в 2022 году таковых было 1623. Большая часть вопросов, поступивших в ходе личного приема, решалась путем проведения консультаций и разъяснений требований норм права. В случае необходимости установления дополнительных фактов и обстоятельств принимались письменные обращения.

Всего в 2023 году в аппарат уполномоченного поступило 166 письменных обращений (в 2022 году – 167). При этом 44 обращения поступило от индивидуальных предпринимателей, 122 – от юридических лиц. Поступило и три коллективных обращения связанных с ростом кадастровой стоимости объектов недвижимости и существенным увеличением размера налога на имущество. По итогам рассмотрения 125 обращений права заявителей частично или полностью были восстановлены, им была оказана правовая и консультационная поддержка.

Также бизнес-омбудсмен раскрыл отраслевую характеристику вопросов, обозначенных в поступивших к нему обращениях. Так, 44 обращения были связаны с вопросами соблюдения таможенного законодательства. На втором месте оказались вопросы уголовного преследования бизнесменов – всего за год поступило 39 таких обращений. Еще в девяти случаях бизнес жаловался на проведение контрольно- надзорных мероприятий и привлечение к административной ответственности.

Кроме того, 18 обращений касались вопросов налогообложения, уплаты страховых взносов и налогового контроля, 17 обращений – вопросов аренды недвижимого имущества, землепользования и пользования нестационарными торговыми объектами, 15 обращений – вопросов участия в государственных закупках, а также исполнения условий государственных и муниципальных контрактов. Также поступали обращения по вопросам возмещения убытков правообладателям, обращения с отходами, обеспечения подъезда к объектам придорожного сервиса, размещения рекламных конструкций, получения мер поддержки, присоединения к электросетям, совершенствования законодательства.

«Анализ отраслевой характеристики обращений свидетельствует о ежегодном высоком уровне обращений по вопросам уголовного преследования, налогообложения и налогового контроля, – отметил Евгений Лыкин. – Рост обращений по вопросам соблюдения таможенного законодательства обусловлен изменением механизма проведения экспортных операций в условиях санкций, предприниматели не смогли исполнить ряд таможенных процедур. Защита в данных случаях осуществлялась в судебном порядке, все назначенные штрафы заменены на предупреждение».

Значительное число обращений по вопросам землепользования в 2023 году, по словам бизнес-омбудсмена, было связано с обжалованием действий органов местного самоуправления. В частности, на территории Должанского района отмечено существенное количество споров по вопросам распоряжения земельными участками, которые сейчас находятся на рассмотрении в арбитражном суде Орловской области.

ИА «Орелград»