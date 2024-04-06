С орловчанки заочно взыскали крупный коммунальный долг

Женщина не явилась на рассмотрение дела в суде и ожидаемо проиграла.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Орелжилэксплуатация» к местной жительнице взыскании задолженности по коммунальным платежам. Указанная компания, как пояснили в пресс-службе суда, является управляющей организацией. Работает она и с многоквартирным домом, в котором проживает ответчица. Женщина является собственником квартиры в этом доме. Однако жильцом она оказалась нерадивым, поскольку уже несколько лет за жилье не платит.

Из иска следовало, что задолженность ответчицы по оплате жилищно-коммунальных услуг образовалась за период с 1 июня 2021 года по 31 января 2023 года. В общей сложности она достигла суммы 90 894,18 рубля. Представители управляющей компании в суде заявили, что квитанции на оплату услуг направлялись ежемесячно, но женщина оставляла их без оплаты. Истец просил суд взыскать с ответчицы в свою пользу задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в указанном выше размере и расходы, понесенные на оплату государственной пошлины, а это еще 3223 рубля.

«Ответчик в суд не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась судом своевременно и надлежащим образом по местам регистрации и пребывания, судебные извещения возвращены в суд с отметкой отделения почтовой связи об истечении срока хранения, дело рассмотрено в порядке заочного производства, – сообщили в пресс-службе суда. – Оценив письменные материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворения заявленных требований истца в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции».

ИА «Орелград»