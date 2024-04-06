Спикер Ливенского горсовета «нарисовала портрет депутата»

Характеристика депутатского корпуса прозвучала в годовом отчете.

Как сообщила в своем годовом отчете председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева, в 2023 году местный парламент работал в правомочном составе – 32 депутата. Продолжилась деятельность шести постоянных депутатских комиссий и двух фракций политических партий «Единая Россия» и КПРФ. В общем составе городского Совета присутствуют 24 представителя «Единой России», шесть человек от КПРФ и по одному от ЛДПР и партии «Справедливая Россия – за Правду». Средний возраст депутатского корпуса составляет 51 год.

«Сохранился неизменным качественный состав депутатского корпуса, – отметила в своем отчете Елена Конищева. – Сегодня в составе городского Совета из 32 депутатов один исполняет полномочия на постоянной основе – председатель. 30 депутатов имеют высшее профессиональное и послевузовское образование (93,75 процента), два – среднее профессиональное образование (6,25 процента), три депутата имеют ученую степень кандидата наук (9,4 процента)».

Шесть депутатов представляют промышленность города, семь – сферу образования, три депутата руководят предприятиями сферы ЖКХ, еще три депутата – из сферы здравоохранения, четыре – представители предпринимательства, два – культуры и городских СМИ. Кроме того, по три депутата представляют государственные учреждения и органы местного самоуправления и сферы страхования и связи. Только один ливенский депутат оказался неработающим. Также спикер подсчитала, что в городском Совете насчитывается 12 женщин (37,5 процента от общего состава депутатов) и 20 мужчин (62,5 процента).

«Учитывая уставные полномочия городского Совета, в 2023 году по-прежнему актуальным оставалось принятие решений в пределах полномочий представительного органа на территории муниципального образования – городского округа и обеспечение актуальности базы муниципальных нормативных правовых актов», – сообщает в отчете спикер

ИА «Орелград»