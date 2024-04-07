Мценские чиновники неправомерно платили судьям?

Аудиторы КСП выявили мелкие финансовые нарушения в спортивной сфере.

Контрольно-счетная палата города Мценска проанализировала использование бюджетных средств на мероприятия в сфере физической культуры. Проверка охватила весь 2022 год и 9 месяцев 2023 года. Из муниципального бюджета средства выделяются на организацию соревнований в самом городе, а также на отправку мценских спортсменов для участия в стартах в другие города и регионы. Администрация райцентра утвердила ранее нормы расходов, в том числе на проезд спортсменов и спортивных судей, на их питание и проживание. Кроме того, судьям выплачивается вознаграждение за их работу.

Как следует из акта проверки, во втором полугодии 2021 года кассовый расход на питание судей составил 10 400 рублей, в 2022 году — 73 700 рублей, за 9 месяцев 2023 года — 27 400 рублей. Выплаты на питание судей регулировались постановлением администрации Мценска. К проверке были представлены ведомости на выдачу денежных средств на питание судей. За проверяемый период нарушений норм расходов на обеспечение питанием судей не установлено. Однако с оплатой судейства возникли вопросы.

Так, сообщается, что во втором полугодии 2021 года кассовый расход на оплату судейства составил 10 800 рублей, в 2022 году — 50 594 рублей, за 9 месяцев 2023 года — 6210 рублей. Оплата судейства регулировалась постановлением администрации города Мценска «О нормах расходов на обеспечение участников ФСМ и размеров вознаграждения». В частности, оплата судейства на открытом Чемпионате города по мини-футболу среди мужских команд 2021 года была произведена за 30 игр.

Аудиторы установили, что постановлением администрации города Мценска оплата судьям всех судейских категорий в командных игровых видах спорта составляет 120 рублей. Но в постановлении не указан период, за который судье положена такая оплата: 1 день или 1 игра? «Следовательно, проверить правильность начисления оплаты за судейство не представляется возможным», – подытожили в КСП.

Кстати, чиновники уже исправили этот недостаток, утвердив новый порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий. Теперь размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры. Кроме того, норма расходов на оплату судьям в командных игровых видах спорта была увеличена до 200 рублей. Правда, КСП выяснила, что платили судьям почему-то из расчета 230 рублей за одну игру. В результате аудиторы пришли к выводу, что сумма неправомерных расходов бюджета города Мценска на оплату судьям в командных игровых видах спорта в 2022 году и за 9 месяцев 2023 года составила 5664 рубля.

ИА «Орелград»